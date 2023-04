Le lady del Tc Viserba viaggiano spedite

Aspettando il campionato di B1 maschile, rassegna che inizierà a metà maggio, il Tc Viserba mette in vetrina i suoi giovani in serie C. E nel torneo femminile, in particolare, le cose stanno andando piuttosto bene. Il team rosa del circolo di Rimini Nord, squadra composta da Marta Lombardini, Chiara Giorgetti, Evelyn Amati, Beatrice Letizia, Matilde Morri, Letizia Giovagnoli, Emily Maggi, Greta e Lucrezia Vagnini, può infatti specchiarsi in un record di due vittorie e un pareggio, mentre adesso il campionato – al pari di quello maschile – è in pausa per le festività pasquali. Inserite nel quarto girone, le riminesi hanno debuttato pareggiando a Bologna col Nettuno (2-2 lo score), dopo di che hanno piegato il Ct Zavaglia Ravenna (3-1) e sono poi andate a sbancare Imola (1-3 sul Ct Cacciari). La formazione maschile all’esordio ha diviso la posta con il Village Tennis club Molinella (3-3), quindi nulla ha potuto a Forlì contro quel Forum che è indicata come la squadra da battere (6-0 per i forlivesi). Il 16 aprile è in calendario la trasferta a Ferrara contro il Cus.