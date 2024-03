Le parole del tecnico abruzzese Bucaro. "Il nostro primo avversario siamo noi stessi»

"Il Rimini ha elementi buoni, come tante altre squadre. L’avversario, come spesso dico, siamo noi". Giovanni Bucaro vuole ritrovare il suo Pescara proprio stasera al ’Romeo Neri’. A prescindere da chi si troverà davanti. "Il girone è equilibrato ed ogni settimana qualche squadra che è dietro va a vincere contro altre messe meglio in classifica – dice il tecnico che ha preso il posto di Zeman sulla panchina degli abruzzesi – Noi dobbiamo riprendere a fare quanto fatto precedentemente. Il Rimini è una squadra particolare: all’andata fu un 4-3-3 mascherato, perché Morra e Cernigoi giocavano piuttosto accentrati. Se dovessero scendere in campo con un 4-2-3-1 sarebbero certamente più offensivi". Bucaro non si scopre alla vigilia del match in Romagna, lasciando aperte varie soluzioni tattiche. Difesa a quattro o a tre, in primis? "Abbiamo un ultimo allenamento, abbiamo lavorato su tutte e due, serve una alternativa – spiega – Decideremo tra oggi e domani, è ancora lunga. Non andremo a metterci in base all’avversario, il discorso fatto per la gara con la Carrarese era per avere un po’ più di solidità. Con la difesa a tre siamo andati anche bene, ma purtroppo siamo andati subito sotto". È chiaro che se il Rimini ha voglia di rimettersi in corsa, lo stesso si può dire del Pescara che nelle ultime tre gare ha messo insieme soltanto un punto. Quattro nelle ultime sette. Numeri che di certo non possono rendere felici i tifosi abruzzesi. "Cerchiamo di aiutare questi ragazzi – dice Bucaro pensando alle ultime contestazioni – Non ci sono vecchi marpioni o persone che vogliono solo timbrare il cartellino per prendere lo stipendio. A noi qui, come staff tecnico e giocatori, non manca nulla. Nei giorni scorsi ci è venuto a trovare Roberto D’Aversa ed ha visto il campo dove ci alleniamo, ci sono società di serie A che non hanno queste strutture. Chiedo ai tifosi, almeno durante la gara, di aiutare i ragazzi". A Rimini stasera, al di là della pretattica della vigilia, il tecnico potrebbe proporre il 3-4-3 con Tunjov e Cuppone inizialmente in panchina per far spazio a Cangiano in avanti a sinistra del tridente che avrà in Accornero il riferimento centrale come falso nueve. Tra i biancazzurri torna a disposizione Sasanelli, mentre resta ancora ai margini per infortunio Vergani.