Le parole di mister Gallo. "Dovremo saper combattere su ogni pallone»

"Dovremo stare attenti e combattere su ogni palla". I numeri del Rimini in versione Troise, l’allenatore della Virtus Entella, Fabio Gallo, li conosce a memoria. I nove risultati utili consecutivi in campionato, i successi in coppa. Tutto messo sotto la lente del tecnico dei liguri che non può, invece, essere troppo soddisfatto della continuità dei suoi. Soprattutto mettendo in conto quelli che erano gli obiettivi iniziali dell’Entella che il tecnico di Bollate ha ereditato in corsa dalle mani di mister Volpe. "Affrontiamo una squadra sicuramente in salute – dice pensando al Rimini che oggi busserà alla porta dello stadio comunale – e che sta molto bene anche a livello di morale. Noi abbiamo l’obbligo di fare il massimo. Il Rimini viene da tanti risultati utili consecutivi e ha anche appena passato il turno in Coppa Italia". Insomma, i biancorossi romagnoli hanno continuità, mentre l’Entella... "Sicuramente quello è un aspetto che dobbiamo migliorare. L’equilibrio è sempre importante, noi in certe situazioni non siamo stati equilibrati e non abbiamo letto bene situazioni di eventuale pericolo, la capacità di leggere i momenti fa parte del percorso di crescita che dobbiamo fare". Percorso di crescita che il punto messo in tasca lo scorso turno in casa della Spal non ha fermato. "

Il pareggio di Ferrara? Anche i pareggi fanno parte di un percorso di continuità. Con il Rimini dobbiamo provare a vincere e stiamo lavorando in questo senso". Oggi, dopo la 17esima di campionato tra liguri e romagnoli sull’erba del comunale scenderanno i giovani dell’Entella per la festa degli auguri del vivaio. "Noi dobbiamo essere da esempio con una prestazione che soddisfi i ragazzi della cantera – dice Gallo pensando che quei ragazzi saranno seduti sugli spalti a godersi il match – e anche il nostro pubblico che è sempre presente e vicino alla squadra. Siamo in debito con loro. Spero di poter festeggiare tutti assieme". L’Entella sin qui di punti ne ha messi insieme 18, cinque in più del Rimini, ma con una gara in meno (i liguri martedì recupereranno il match contro la Juventus Next Gen). Nelle ultime due un solo punto messo insieme, quello conquistato a Ferrara, dopo la sconfitta con il Pescara. Insomma, la vera delusione del girone B è la squadra di mister Gallo, partita per vincere ma ora costratta a guardarsi le spalle.