Le Piranhas ad Anzio, doppietta nel mirino

Via al ritorno, nel campionato di softball B, con le Piranhas Valmarecchia che saranno di scena domani al ‘Pineschi’ di Anzio per incrociare le mazze con le Dolphins padrone di casa (playball alle 10, garadue inizia 30’ dopo la fine di garauno). Un’avversaria non impossibile per le voraci ‘pescioline’ di Villa Verucchio, che all’andata ebbero ragione delle laziali in entrambi gli incontri (12-5, 8-7 i risultati dei match che si disputarono lo scorso 15 aprile sulle rive del fiume Marecchia). Poi le Piranhas sbancarono due volte Grosseto e inchiodarono a Villa il Cali Roma Girls, per smarrire l’imbattibilità a Chieti, dove prese corpo ‘solo’ un pareggio. Rinviate, invece, le partite con la Fiorentina, con le verucchiesi che si spartiscono attualmente la vetta proprio con Firenze (7-1 il record nel girone D, 2-8 Anzio).