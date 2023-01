Le ragazze biancazzurre sono pronte a concedere il bis

Prova a fare un altro balzo in avanti in classifica oggi la Femminile Riccione impegnata sul campo del Villorba (calcio d’inizio alle 14.30). Per l’ultima del girone d’andata mister Genovesio dovrà rinunciare a Fara, mentre Piras torna a disposizione. "Sono felice – dice la centrocampista riccionese Giorgia Filippi – per i due gol che ho realizzato domenica scorsa e soprattutto per la vittoria. Ora siamo concentrate sulla gara contro il Villorba: non sarà facile ma in settimana abbiamo lavorato bene perché vogliamo continuare la scia positiva".

Serie C femminile Girone B (15ª giornata): Sambenedettese-Lumezzane, Jesina-Bologna, Meran-Padova, Portogruaro-Lebowski, Rinascita Doccia-Venezia, Triestina-Vicenza, Venezia calcio-Orvieto, Villorba-Femminile Riccione.

Classifica: Bologna 40; Meran 34; Lumezzane 32; Vicenza 29; Venezia calcio 28; Femminile Riccione, Padova 23; Jesina 21; Venezia Fc 20; Villorba 17; Lebowski 14; Portogruaro 13; Triestina 10; Orvieto 8; Rinascita Doccia, Sambenedettese 4.