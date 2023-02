Le ragazze del Riccione frenano nelle Marche

La Femminile Riccione si ferma sul campo della Jesina. Due gol subiti che fanno rimanere al palo le biancazzurre con le marchigiane che ora le precedono in classifica con tre punti di vantaggio. Dopo aver terminato la prima frazione di gioco a reti inviolate, nella seconda sono le marchigiane a sbloccare la gara dopo appena un giro di lancette con Crociani. Il raddoppio, poi, arriva alla mezz’ora con Botti. In virtù di questo risultato le biancocelesti restano ferme a quota 27 punti in classifica, in virtù di 8 successi, 3 pareggi e 7 sconfitte. Nel prossimo turno è in programma la sfida casalinga contro la Triestina quart’ultima della classe e la squadra della Perla Verde sa di non poter compiere altri passi falsi per restare incollate alle squadre d’alta classifica.

Serie C. Girone B (18ª giornata): Portogruaro-Padova 0-0, Meran-Lebonski 6-0, Venezia Calcio-Sambenedettese 7-0, Jesina-Femminile Riccione 2-0, Triestina-Lumezzane 0-2, Vicenza-Orvieto 3-0, Bologna-Venezia Fc 3-1, Rinascita Doccia-Villorba 1-1.

Classifica: Bologna 52; Meran 46; Lumezzane 44; Venezia calcio 35; Vicenza 33; Padova, Jesina 30; Femminile Riccione 27; Venezia Calcio, 25; Villorba 24; Lebowski 17; Portogruaro 15; Triestina 14; Orvieto 9; Rinascita Doccia 5; Sambenedettese 4.