Le ragazze del Riccione stendono la Spal

Si sono riprese la vittoria le ragazze della Femminile Riccione davanti al pubblico amico nei novanta minuti della terza giornata di campionato contro l’Accademia Spal. Tris delle biancazzurre, in una gara nella quale non sono mancati i gol (3-2). Per la formazione di mister Genovesio sono andate a bersaglio Sarpelli, Pederzani ed Edoci. Sette i punti messi insieme sin qui.

Serie C femminile. Girone B (3ª giornata): Perugia-Triestina 1-2, Chieti-Condor Treviso 1-0, Femminile Riccione-Accademia Spal 3-2, Jesina-Meran 0-3, Padova-Venezia 0-0, Sudtirol-Trento 1-0, Venezia 1985-Vicenza 1-3, Villorba-L’Aquila 2-2. Classifica: Meran, Sudtirol 9; Venezia, Femminile Riccione 7; Vicenza, Trento 6; Accademia Spal, Jesina Femminile 4; Venezia 1985, Triestina, Condor Treviso, Chieti 3; Villorba 2; Padova, L’Aquila 1; Perugia 0.