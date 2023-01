Le ragazze del Titano ancora a secco nel 2023

Il 2023 continua a rimanere senza punti per la San Marino Academy. La trasferta in casa del Genoa si risolve con un 2-1 frutto di una prova sottotono. Viceversa, il Grifone trae massimo profitto da una prestazione di grande determinazione ed aggressività, con l’unico neo di sbandare per qualche istante dopo aver trovato il primo vantaggio – ed è lì che arriva il pareggio di Brambilla – ma bravo a riprendere subito il filo interrotto fino a piazzare il punto del 2-1, e poi a condurre in porto il risultato ulteriori sbavature. La San Marino Academy si presenta ad Arenzano con un undici titolare non privo di novità. In difesa c’è l’esordio assoluto di Marenco, l’ultima arrivata. In mezzo al campo, a destra di Brambilla, il debutto dal 1’ di Fancellu. In attacco, chance per Tamburini. Ma alle biancazzurre il gol del pari firmato da Brambilla non basta per non restare a secco.

Serie B femminile (14ª giornata): Lazio-Hellas Verona 0-1, Chievo-Sassari Torres 1-0, Cittadella-Napoli 2-0, Genoa-San Marino Academy 2-1, Ravenna-Arezzo 1-1, Tavagnacco-Cesena 1-3, Ternana-Brescia 3-0, Trento-Apulia Trani 1-2.

Classifica: Lazio 32; Cittadella 31; Napoli 30; Ternana, Chievo, Cesena 29; Hellas Verona 22; Brescia 21; San Marino Academy, Ravenna 18; Arezzo 13; Genoa, Tavagnacco 11; Sassari Torres 10; Trento 8.