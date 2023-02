Sono pronte a dare il via alla fase due della stagione le ragazze Under 15 delle squadre di casa nostra. Una lunga pausa ha caratterizzato dicembre e gennaio con l’ultimo match che è stato disputato lo scorso 10 dicembre. Ma nel fine settimana San Marino Academy, Rimini e Femminile Riccione sono pronte a ritornare in campo con il primo match della seconda fase del campionato. Gara casalinga per la Femminile Riccione che se la vedrà con la Reggiana, mentre il Rimini andrà a fare visita al Bologna. Ancora in attesa di conoscere quale sarà il cammino da percorrere nella seconda fase di campionato è la San Marino Academy che nella prima parte del campionato si è piazzata al secondo posto in classifica alle spalle del Cesena.

Under 15 Girone B (1ª giornata seconda fase): Femminile Riccione-Reggiana, Bologna-Rimini, Sassuolo-United Romagna, Imolese-Rapid Viadana, Modena-Ravenna.