Le ragazze della Perla Verde non lasciano punti per strada

Non si ferma la corsa delle Under 19 della Femminile Riccione che sbancano Imola a e salgono a quota 21 in classifica, alle spalle dell’imprendibile coppia di testa formata da Bologna e Modena. Decisivo un autogol e la rete realizzata da Zani.

Under 19 (12ª giornata): Besurica-Bologna 0-3, Fossolo 76-Real Salabolognese 0-2, Imolese-Femminile Riccione 1-2, Modena-United Romagna 7-0.

Classifica: Bologna 34; Modena 30; Femminile Riccione 21; Besurica, Imolese 18; United Romagna 10; Real Salabolognese 6; Fossolo 76 4.

Quattro volte Iorio ed El Abassi. Così le Under 17 della Femminile Riccione non hanno lasciato letteralmente scampo alla Spal davanti al pubblico amico.

Under 17 seconda fase (4ª giornata): Femminile Riccione-Spal 6-1, Parma-Bologna 2-1, Ravenna-Reggiana (rinviata al 16 marzo).

Classifica: Parma 12; Femminile Riccione, Bologna, Reggiana 6; Spal 3; Ravenna-Modena 0.