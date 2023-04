Le ragazze della Perla Verde vogliono rifarsi immediatamente

Provano a dimenticare subito la sconfitta nel match di recupero contro Bologna le ragazze della Femminile Riccione impegnate oggi sul campo del Meran. Un altro appuntamento, dopo quello contro la capolista, non semplice per le romagnole contro la seconda della classe. Ci proverà, comunque, la squadra di Genovesio a fare qualche passo in avanti in classifica avvicinando il Vicenza quinto della classe. Vicenza impegnato davanti al pubblico amico contro il Villorba. Impegno non impossibile.

Serie C femminile. Girone B (24ª giornata): Lebowski-Sambenedettese, Jesina.-Venezia Fc, Meran-Femminile Riccione, Orvieto-Padova, Triestina-Portogruaro, Vicenza-Villorba, Venezia calcio-Lumezzane.

Classifica: Bologna 67; Meran 59; Lumezzane 51; Venezia calcio 45; Vicenza 43; Femminile Riccione, Jesina 37; Padova 34; Venezia Fc 29; Villorba 27 punti

Triestina 24; Portogruaro 21; Lebowski 18; Orvieto, Rinascita Doccia 10; Sambenedettese 3.