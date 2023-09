Le ragazze dell’Academy si godono un turno di riposo

Domenica di riposo per le ragazze della San Marino Academy. Sia per la prima squadra che per la formazione Primavera. Infatti, i campionati di serie B e quelli delle formazioni giovanili osservano un turno di riposo. Si tornerà in campo domenica 1 ottobre. Quando, in cadetteria, le ragazze di mister Ricci cercheranno di dimenticare immediatamente lo stop al debutto contro Bologna sul campo del Tavagnacco. Missione non impossibile per le titane che in questa stagione hanno riabbracciato la centrocampista sammarinese Michela Mariotti. "È stato un inizio tosto – dice pensando alle sconfitte contro Hellas in coppa e Bologna in campionato – ma del resto erano tante le incognite alla ripartenza. Ci sono squadre nuove in questo campionato, e anche noi dobbiamo trovare la migliore combinazione fra vecchia guardia e nuove arrivate. Abbiamo fatto delle amichevoli, sì, ma l’impatto con le gare ufficiali è stata ben altra cosa. Di queste partite conserviamo gli aspetti positivi. Ne terremo conto in funzione delle gare future, ad iniziare da quella con il Tavagnacco. La pausa ci aiuterà a consolidare il nostro gruppo".