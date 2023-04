Le ragazze di Genovesio si prendono tutto

Davanti al pubblico amico la Femminile Riccione si prende tutto contro il centro sportivo Lebowski (2-0). A fare la differenza sono state le reti realizzate da Cimatti ed Edoci.

In virtù di questo risultato la squadra biancoceleste della Perla Verde balza a quota 37 punti in classifica. Un bottino ottenuto grazie agli 11 successi. Poi anche 4 pareggi e 7 sconfitte. Ora il meritato riposo per le romagnole. Appuntamento dopo le feste.

Serie C femminile. Girone B (25ª giornata): Padova-Bologna 1-2, Femminile Riccione-Lebowski 2-0,

Sambenedettese-Jesina 0-7, Venezia calcio-Meran 0-1, Rinascita Doccia-Portogruaro 2-2, Villorba-Triestina 1-2, Lumezzane-Vicenza 1-2

Classifica: Bologna 64; Meran 59; Lumezzane 51; Venezia calcio 45; Vicenza 43, Femminile Riccione 37; Jesina 37; Padova 34; Venezia 1985 29; Villorba 27; Triestina 24; Portogruaro 21; Lebowski 18; Orvieto, Rinascita Doccia 10;

Sambenedettese 3.