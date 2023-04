Le ragazze di mister Piva cadono nel derby col Cesena

Cade a Savignano contro il Cesena, l’Under 15 della San Marino Academy (5-2). Non basta la doppietta di Elisa Terenzi. A quattro giornate dal termine della Fase Interregionale, che schiuderà le porte dei quarti di finale a livello nazionale Under 15 per le prime due classificate del girone, la San Marino Academy occupa il terzo posto con due punti di ritardo dal Parma. E il faccia a faccia contro le emiliane è in programma proprio questo fine settimana sul campo del Fiorentino, crocevia determinante per le ambizioni di entrambe, dopo che all’andata le Titane si imposero in Emilia al termine di un’emozionante partita.

Under 15 fase interregionale (10ª giornata): Cesena-San Marino Academy 5-2, Delfini Biancazzurri-Ternana 3-2, Parma-Arezzo 2-2, Sassuolo-Fiorentina 3-1.

Classifica: Sassuolo 27; Parma 20; San Marino Academy 18; Arezzo 15; Cesena 11; Delfini Biancazzurri 10; Fiorentina 9; Ternana 4.