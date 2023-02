Le riccionesi accelerano sul campo del Bologna

Aspettano i rispettivi debutti le formazioni Under 17 e Under 15 della San Marino Academy. Rinviata la sfida tra Under 15 di San Marino Academy e Fiorentina, che si ritroveranno in territorio sammarinese martedì della prossima settimana. Così, il primo incontro nel gruppo 3 della Fase interregionale per le ragazze di Giacomo Piva, è fissato a Faetano domani pomeriggio (calcio d’inizio alle 17) contro la Ternana. Debutto con vittoria per le Under 17 della Femminile Riccione che nel primo match della seconda fase hanno rifilato quattro gol al Bologna lontano dal pubblico di casa. Reti firmate da Iorio (doppietta per lei), El Abassi, e Chiodi.

Under 15 fase interregionale. Gruppo 3 (1ª giornata): Delfini Biancazzurri-Parma 0-3, Ternana-Cesena 2-1, Femminile Arezzo-Sassuolo 1-2, San Marino Academy-Fiorentina (rinviata).

Under 17 seconda fase regionale (1ª giornata): Parma-Ravenna 8-0, Bologna-Femminile Riccione 0-4, Spal-Modena 4-0.