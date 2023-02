Le riminesi fanno il pieno È tripletta per le formazioni under targate AngelsRbr e Ibr

E’ stato un turno da incorniciare per le realtà cestistiche del ‘riminese’ che prendono parte ai campionati giovanili d’eccellenza: tre le partite disputate, altrettante le vittorie raccolte. I più grandi, gli under 19 degli AngelsRbr, sono passati l’altra sera a Umbertide (54-80 il risultato). Un successo comunque meno comodo di quel che possa sembrare, poiché alla penultima sirena le squadre erano divise ‘solo’ da 10 punti. Ma nel quarto spicchio di gara il gruppo allenato da Bernardi dilagava, piazzando un prolungato break di 20-4 che metteva alle corde la formazione umbra. Macaru (foto) era il più prolifico dei suoi, per la guardia-ala ben 27 pt a referto, ma altri tre giocatori finivano in doppia cifra.

Il tabellino: Antonini 3, Bonfè, Panzeri, Mulazzani 5, Benzi 10, Rossi 5, Macaru 27, Lombardi 4, Mari, Morandotti 10, Sirri 14, Baldiserri 2. All.: Bernardi. Parziali: 18-24, 30-43, 50-60. Lunedì prossimo i gialloblù (8-8 il record) ospiteranno al Pala Sgr quel Bramante Pesaro che nel confronto d’andata s’impose 67-62.

Buone notizie anche dagli under 17, che si approcciano alla seconda fase mettendo a segno un perentorio blitz a Bologna, nella tana del Pontevecchio (40-56 lo score). Una partita ‘azzannata’ nella maniera giusta sin dall’inizio, per un confortante +8 al primo mini riposo. Nei due quarti centrali la produzione offensiva cala, però la difesa tiene alla grande, costringendo gli avversari a bottini ancora più aridi (appena 13 punti raccolti dal Pontevecchio in quei 20’). AngelsRbr in controllo, poi, nell’ultimo spicchio dell’incontro.

Il tabellino: Antolini, Godenzini, Baschetti 4, Frisoni 12, Lisi, Innocenti 9, Di Giacomo 6, De Gregori 11, Curci 3, Amati 6, Amaroli 2, Pansolini 3. All.: Brugè. Parziali: 14-22, 20-33, 27-43. Sabato sera i ragazzi di coach Brugè si esibiranno al Pala Sgr contro il Parma.

Completano il tris gli under 15 dell’Ibr, che vanno a imporsi a Bologna sugli Stars (51-64 il finale). Già nel secondo periodo i riminesi cominciano a prendere la gara in mano nonostante i tatticismi degli avversari, che nella ripresa si rifugiano pure nella zona, difesa che i giocatori di Paolo Carasso non sono abituati ad affrontare. Ma il vantaggio continua a lievitare fino al +13 della sirena.

Il tabellino: Tassani 10, Almasi 4, San Martini 6, Cervetti 2, Longo 7, Arcangeli, Ruggeri 22, Nanni, Ronci 6, Ciancarelli 3, Ricci 4, Tura. All.: Carasso. Parziali: 12-12, 27-32, 35-45. Già oggi pomeriggio (h. 17.45) l’Ibr disputerà alla Carim il recupero contro l’imbattuta San Lazzaro.

alb.cresc.