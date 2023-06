Le Titan Services non chiudono i conti

La Titan Services non chiude i conti, Portomaggiore s’impone per 3-1 di fronte al proprio pubblico e ora il verdetto è rimandato alla decisiva gara3 di domani a Serravalle (ore 18.30). Dunque una partita al termine di questi playout di D femminile. "Nei primi due set non siamo state in partita. – commenta Wilson Renzi, coach delle sammarinesi -. Abbiamo preso troppi ace e non siamo riuscite a fare il nostro gioco. Nel terzo set abbiamo incominciato a battere e ricevere meglio. Nel quarto siamo sempre state davanti ma sul 21 pari ci siamo un po’ perse in attacco e abbiamo sbagliato un paio di battute".. Il tabellino della Titan Services nell’ultima partita: Ricciotti 11, Menicucci, Tura 21, Ghinelli 2, Esposito 3, Pasolini (L1), Bernardi, Muccioli 2, Filippi, Rossi 1 Casadei 1, Lazzari, Vaselli ne (L2). All.: Wilson Renzi.