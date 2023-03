Le titane bussano alla porta del Brescia

La 20esima giornata è da affrontare in esterna per la San Marino Academy che ha voglia di rialzare la testa dopo la sconfitta con la Lazio che è costata alle titane anche l’aggancio in classifica da parte di Ravenna e Genoa. Un gradino sopra questo gruppetto, a distanza di sei punti, c’è quel Brescia che oggi al centro sportivo Rigamonti (calcio d’inizio alle 14.30) farà gli onori di casa. Un match da non sbagliare.

Serie B femminile (20ª giornata): Arezzo-Apulia Trani, Brescia-San Marino Academy, Cittadella-Trento, Chievo-Hellas Verona, Lazio-Genoa, Ravenna-Cesena, Sassari Torres-Tavagnacco, Ternana-Napoli.

Classifica: Lazio 47; Cittadella 44; Napoli 43; Ternana 41; Chievo 38; Hellas Verona 35; Cesena 33; Brescia 28; Ravenna, San Marino Academy, Genoa 22; Arezzo, Sassari Torres 14; Tavagnacco 11; Trento 8; Apulia Trani 7