Le titane chiudono in casa con la salvezza già in tasca

Ultimo appuntamento in campo, con la salvezza già in tasca, oggi per le ragazze della Primavera della San Marino Academy che saranno impegnate con l’Hellas Verona sul terreno amico di Domagnano (calcio d’inizio alle 15). "Un campionato di alto livello in quale abbiamo ben figurato – dice il tecnico delle biancazzurre Emanuele Iencinella – Dopo un avvio non ottimale le ragazze hanno reagito al meglio e con vittorie importanti, come quella contro la Roma, ci hanno permesso di fare un gran girone di ritorno. Ora puntiamo a chiudere al sesto posto".

Primavera femminile. Girone 1 (22ª giornata): Lazio-Juventus, Inter-Napoli, Parma-Milan, Roma-Fiorentina, San Marino Academy-Hellas Verona, Sassuolo-Tavagnacco.

Classifica: Juventus 52; Milan 51; Roma 47; Inter 36; Sassuolo 30; Fiorentina 23; Lazio, Hellas Verona 22; Parma, San Marino Academy 21; Napoli, Tavagnacco 16.