Le Titane ripartono con un derby

Un derby a riaccogliere la San Marino Academy dopo la sosta. Il programma della 18esima giornata prevede la corta trasferta a San Zaccaria (inizio alle 14.30), casa di quel Ravenna che già due volte, quest’anno, ha incrociato il suo cammino con quello delle titane. In entrambi i casi vinse la formazione biancazzurra, che adesso ha bisogno di rinverdire quelle sensazioni per uscire dall’impasse di un periodo che certo non è fra i più brillanti.

Serie B femminile (18ª giornata): Chievo-Napoli, Arezzo-Hellas Verona, Brescia-Genoa, Cesena-Apulia Trani, Lazio-Ternana, Ravenna-San Marino Academy, Sassari Torres-Trento, Tavagnacco-Cittadella.

Classifica: Lazio 41; Napoli 39; Cittadella, Ternana 38; Chievo 35; Cesena 32; Hellas Verona 29; Brescia 27; San Marino Academy 21; Ravenna 20; Genoa 18; Arezzo 13; Tavagnacco, Sassari Torres 11; Trento 8; Apulia Trani 4