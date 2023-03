Le titane stendono anche il Parma

Non si ferma la marcia delle Under 15 della San Marino Academy alla fase interregionale. Le biancazzurre si sono prese tutto anche sul campo del Parma (4-3) continuando a viaggiare a punteggio pieno in testa alla classifica al fianco del Sassuolo. Trascinate dalla solita Terenzi (tris per lei, titane a segno anche con Fabbri) le giovani della Repubblica sono riuscite a mettere in fila la quarta vittoria consecutiva. Un faccia a faccia nella parte alta della classifica con Parma che ha dato ancora più certezze alle biancazzurre del Titano.

Under 15 fase interregionale. Girone 3 (4ª giornata): Cesena-Fiorentina 3-3, Parma-San Marino Academy 3-4, Delfini biancazzurri-Arezzo 1-2, Sassuolo-Ternana 4-0.

Classifica: San Marino Academy, Sassuolo 12; Parma 9; Arezzo 6; Ternana 4; Fiorentina, Cesena, Delfini biancazzurri 1.