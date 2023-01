Le titane voglio calare il poker Ad Acquaviva arriva l’Hurricane

Ha tutta intenzione di continuare a navigare nella parte alta della classifica la San Marino Academy. Le ragazze del futsal hanno già inaugurato il 2023, e lo hanno fatto con una nitida vittoria in Sardegna, in casa del Santu Predu. Oggi le titane faranno l’esordio nell’anno nuovo sul parquet amico, con l’obiettivo di allungare ulteriormente una striscia dorata che le vede vincenti da tre giornate. Sarà il Futsal Hurricane a fare visita alle biancazzurre ad Acquaviva. Si gioca alle 17 per l’ultima giornata del girone di andata. Assente per squalifica Vajente.

Futsal A2 femminile Girone A (13ª giornata): L84-Jasnagora, Mediterranea-Santu Predu, Pero-Infinity, Polisportiva 1980-Cus Milano, San Marino Academy-Hurricane, Corticella-Bagnolo (posticipata a martedì). Riposa il Cus Cagliari.

Classifica: Mediterranea, L84, Jasnagora 25; Pero 24; Infinity 21; San Marino Academy 20; Polisportiva 1980 16; Hurricane 12; Cus Milano 10; Corticella 7; Santu Predu, Bagnolo, Cus Cagliari 5.