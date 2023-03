Le tre ‘sorelle’ riminesi cercano tutte gloria fuori casa

Scendono in campo tutte e tre stasera, le realtà del ‘riminese’ che prendono parte al campionato di basket D. E tutte si esibiscono lontano da casa. Nella Poule Promozione i Villanova Tigers saranno di scena a Bologna contro gli Stars (palla a due alle 21.30, fischiano Bertolini e De Martino). La classifica ci racconta che tra le duellanti c’è una sostanziale differenza (appena 4 punti gli emiliani, 10 le ‘tigri’), ma nella formazione di Villa Verucchio ci sono davvero tante, troppe incognite legate a malanni e quant’altro, con Mazzotti, Polverelli, Rossi, Campidelli e Simone Buo che sono in dubbio, mentre Tommaso Guiducci non ci sarà. Passando alla Poule Salvezza, allo stesso orario i Dolphins Riccione cercheranno di allungare la striscia vincente a Reggio Emilia contro La Torre (qui fischiano Turrini e Poluzzi). Coach Ferro non avrà a disposizione Chistè, che si è procurato una frattura al dito medio della mano sinistra: un guaio che lo terrà fuori circa un mese. Rientra invece Cortini. Sempre in Poule Salvezza, la Polisportiva Stella sarà chiamata in causa alle 21.15 a Novellara contro il Nubilaria (dirigono Cappelletti e Bidese). Nella Stella, che potrebbe non avere Naccari, farà il suo esordio Riccardo Scalorbi, guardia-ala bolognese classe 2001, il cui tesseramento è stato appena perfezionato.