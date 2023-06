Lepri e Leardini per il Riccione 1926

Continua a muoversi sul mercato il Rimini 1926 pensando alla squadra della prossima stagione. Nel giro di qualche giorno il club della Perla Verde ha annunciato due acquisti. Matteo Lepri, difensore classe ’89 arriva a Riccione dal Gabicce-Gradara dove ha appena terminato i playoff di Promozione, mentre in passato è stato il capitano della Vis Misano e della Fya Riccione. Ieri il club ha perfezionato l’ingaggio di Nicola Leardini. Il portiere classe 1996 arriva in biancazzurro dal Tropical Coriano in Eccellenza, dopo aver in precedenza maturato esperienze anche con il Pietracuta e la Fya Riccione. "Non vedo – dice – l’ora di cominciare la stagione sportiva con i primi allenamenti. Conosco il mister ma anche diversi dirigenti e tanti compagni di squadra, si respira un’aria positiva fatta di entusiasmo e voglia di crescere".