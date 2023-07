L’ex arbitro La Posta nello staff dello United

Cartellini, rigori, falli fischiati, fuorigioco. Tutto da tenere sotto controllo. Questo lo farà allo United Riccione, Nico La Posta, il nuovo club referee manager dei biancazzurri. L’ex arbitro laziale, residente a Rimini, ha ricoperto il ruolo di direttore di gara e di osservatore, fino alla serie D. La Posta conosce dunque la categoria alla quale anche lo United Riccione appartiene e sarà incaricato dalla società di mantenere il rapporto con la classe arbitrale e di accogliere le terne chiamate a dirigere le sfide del Nicoletti. La figura del club referee manager è obbligatoria in serie A e in serie B e per volere del presidente Cassese, sempre sensibile alle innovazioni e particolarmente attento al rapporto con arbitri, Aia e Figc è stata inserita anche nell’organigramma societario biancazzurro. "Nel calcio moderno la cura dei dettagli riguardanti qualsiasi aspetto della prestazione di una squadra o dei singoli calciatori, è diventata un elemento imprescindibile per un club che vuole essere competitivo ai massimi livelli – spiega La Posta – per cui apprezzo particolarmente la volontà del presidente Cassese di avere nel proprio staff, una figura che conosca il regolamento e possa spiegare a tecnici e calciatori come gli arbitri interpretano gli episodi e come comportarsi nelle diverse situazioni, è fondamentale per evitare l’insorgere di incomprensioni, polemiche e squalifiche gratuite nei confronti dei tesserati".