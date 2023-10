L’ex biancorosso si è già accasato

Non è certo il tipo che perde tempo a piangersi addosso Gabriel Raimondi. L’allenatore argentino, esonerato dal Rimini appena qualche giorno fa, si è già accasato. E la destinazione, lontano dall’Italia, non è di certo male. Il tecnico sarà il secondo dell’uruguaiano Diego Alonso sulla panchina del Siviglia. Una lunga collaborazione quella tra Alonso e Raimondi. condivisa anche sulla panchina della Nazionale uruguaiana. Il Siviglia, che dopo otto gare occupa il 14esimo posto in classifica nella Liga, ha reso noto ieri lo staff tecnico di Alonso che sulla panchina della squadra spagnola c’è arrivato appena qualche giorno fa prendendo il posto di José Luis Mendilíbar. Un’occasione non da poco per Raimondi che, oltre alla Liga, il massimo campionato spagnolo, comprende anche una certa Champions League. In bocca al lupo mister.