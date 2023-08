L’ex bomber Tacchi nello staff

Nuovo allenatore e staff nuovo di zecca. O quasi. Gabriel Raimondi ha una sua squadra in campo e una fuori dal campo. Il suo braccio destro è l’italo-argentino, proprio come lui, Maurizio Tacchi. L’ex attaccante di Ravenna, Fano e Vis Pesaro, tra le altre, è il collaboratore tecnico di Raimondi. Vice di Galderisi la scorsa stagione a Mantova, nella sua seconda vita calcistica si è seduto in panchina da secondo anche a Pisa, Lecce, Viterbese, Gubbio e Arezzo. In mezzo la parentesi da capo allenatore al Miglianico. A fare correre i biancorossi ci pensano da più di qualche settimana e ci penseranno per tutta la stagione Sandro Farina e Alberto Galdiolo. Il primo è il responsabile dell’area atletica, mentre il secondo nel ruolo di preparatore atletico, unico superstite dell’era Gaburro. Il nuovo allenatore dei portieri è Massimo di Pasquale (ex Lecce e Pontedera, tra le altre), mentre i numeri dei biancorossi saranno messi sotto la lente dal match analyst Filippo D’Alesio. Nel ruolo di team manager confermatissimo Fabio Gatta.