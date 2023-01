L’ex Meli si accasa alla Recanatese

Un centravanti e un regista. Il Rimini ha chiaro cosa manchi alla propria rosa e corre per raggiungere i propri obiettivi invernali. Mancano pochi giorni alla chiusura del mercato di riparazione e i romagnoli continuano a tenere gli occhi puntati su Acquadro della Turris. Ma il centrocampista non è l’unico corteggiato del momento. Intanto, le compagne di girone B si muovono. La Recanatese ha ufficializzato l’ingaggio, in prestito dall’Empoli, dell’ex portiere del Rimini, classe ’99, Gabriel Meli. Non si ferma l’Imolese che ormai ha smontato e rimontato mezza squadra. Ultimo arrivato in casa rossoblù è il centrocampista ex catania, Cristiano Bani, originario di Bagno a Ripoli, proprio come i biancorossi Santini e Laverone. Cessione cadetta per la Carrarese. Il centrocampista classe 2001 Kleis Bozhanaj è del Modena, ma resterà in Toscana in prestito fino al termine della stagione.