L’Happy affonda nell’ultimo quarto contro Cesena

La Ren-Auto Happy Basket di Andrea Maghelli perde il derby casalingo con Cesena affondando nel quarto periodo dopo 30 minuti eccellenti. Finisce 73-77 un match che dopo tre periodi era sul 64-51 per le riminesi. Al 34’ è ancora 69-57 poi l’incredibile rimonta cesenate a suon di triple e tiri liberi. Il tabellino: Novelli 4, Pratelli, E. Duca 17, N. Duca 14, Fera 13, Borsetti 2, Capucci 8, Monaldini 6, Benicchi, Tiraferri 3, Mongiusti 6. All.: Maghelli. "Siamo state poco concentrate in difesa – commenta coach Maghelli –, ma nonostante tutto abbiamo mantenuto il controllo fino a pochi minuti dalla fine. È successo come contro Forlì, solo che questa volta le avversarie hanno fatto canestro, mentre contro la Libertas dietro avevamo tenuto". La Ren-Auto tornerà in campo a Faenza sabato 6 gennaio, alle ore 21, per il match con il Faenza Basket Project.