L’Happy non riesce a sbloccarsi A Puianello quarto ko di fila

Basket Puianello

69

Happy Rimini

44

BASKET PUIANELLO: Oppo 10, Moretti 9, Manzini 17, Luppi 2, Martini 4, Dettori 9, Dzinic 3, Raiola 2, Cherubini 3, Valdo, Torelli, Boiardi 10. All.: Giroldi.

HAPPY RENAUTO RIMINI: Novelli 4, Prateli, E. Duca 2, Pignieri 8, N. Duca 12, Renzi 2, Borsetti, Capucci 2, Lazzarini, Benicchi, Tiraferri 12, Gambetti 2. All.: Maghelli.

Arbitri: Resca e Romanello.

Parziali: 15-16, 37-26, 52-31.

Non c’è niente da fare, l’Happy RenAuto non riesce proprio a sbloccarsi in questa Poule Promozione di basket B femminile. E dopo tre sconfitte contenute da 5 ai 13 punti di scarto, a Puianello, frazione di Quattro Castella, nel ‘reggiano’, la squadra riminese rimedia una discreta legnata, -25 alla sirena al termine di un incontro mordicchiato solo nel quarto iniziale. In un secondo periodo da 22-10 la formazione di casa fa girare il vento della gara, vento che prende una direzione ben precisa. E nel terzo spicchio, tanto per non rischiare nulla, Puianello allunga a +21, confezionando così un robusto 37-15 nei 20’ a cavallo del riposo. Per Capucci (foto) e compagne non rimane che archiviare il match e cercare di voltare pagina in fretta, poiché sabato alla palestra Carim s’affaccerà il Valdarda.