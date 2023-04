L’Happy prova a riattaccare la ‘spina’

Nelle ultime due uscite – contro Scandiano e a Cavezzo, nel ‘modenese’ – l’Happy RenAuto praticamente non è pervenuta, rimediando due brutte legnate, -30 in casa e addirittura -35 in viaggio. Un trend che non piace chiaramente a coach Andrea Maghelli, che vorrebbe vedere una reazione da parte della sua squadra, stasera chiamata in causa dal Puianello, ospite alla palestra Carim (palla a due alle 20.30, i ‘fischietti’ sono Meli e Guerrini). Un’avversaria contro la quale l’Happy si fece già male nel confronto di andata, match vinto dalle ‘reggiane’ con un chiarissimo 69-44. "Dalle recenti partite non sono arrivati certo buoni segnali, mentalmente abbiamo staccato la spina – ammette il tecnico della RenAuto –. Dopo una prima fase al di sopra delle aspettative, purtroppo adesso non ci sono grossi stimoli. Poi da quando abbiamo perso Garaffoni facciamo fatica a trovare continuità nel tiro dal perimetro". Stasera sono indisponibili Renzi, Gambetti, Mecozzi e Madonna.