L’Happy riparte Coach Maghelli "Siamo ambiziosi"

È tornata al lavoro, l’Happy Basket, e il mirino è puntato su un esordio in campionato che dista poco più di un mese. Sabato 30 settembre, infatti, alla Carim farà capolino la Bsl San Lazzaro, storica avversaria delle riminesi in questa Serie B. Non c’è ancora il calendario definitivo, ma le avversarie del girone a otto si conoscono e si tratta, oltre che della Bsl, di Finale Emilia, Magika Castel San Pietro, Faenza Basket Project, Nuova Virtus Cesena, Peperoncino Castello D’Argile e Basket Rosa Forlì. Al timone c’è coach Andrea Maghelli, che è al bis dopo la scorsa annata. "Direi che l’anno scorso alla fine siamo cresciute molto – dice il ‘Mago’ – Abbiamo avuto un momento di passaggio a vuoto all’inizio della seconda fase, coinciso con la partenza di Garaffoni e alcuni infortuni, che ci è costato caro a livello di classifica. Poi però ci siamo ritrovate, abbiamo acquisito nuovi equilibri e siamo andate in crescendo". Qualche piccolo cambiamento, nella Ren-Auto versione 2023-2024. Alcuni aggiustamenti che però non intaccano il nucleo base di un roster solido e che può dare risposte importanti. Dalla Nuova Virtus Cesena arriva la lunga tiratrice Claudia Girelli, cresciuta nel settore giovanile Happy e riminese doc. Non ci sarà al momento, invece, Laura Renzi. Rimane all’Happy invece la 2004 Agnese Tiraferri, cresciuta tantissimo nella scorsa annata. "Obiettivi? Stare il più avanti possibile – continua Maghelli –. Tecnicamente parlando nella scorsa annata, la mia prima da capoallenatore di una squadra femminile, abbiamo cercato di trovare un compromesso tra letture e intensità". Per testare i meccanismi di squadra, l’Happy giocare quattro amichevoli nella fase di precampionato. Con Senigallia in trasferta venerdì 8 settembre (ore 19) e in casa venerdì 22 (ore 19.30). Con Samoggia in casa venerdì 15 (ore 19.30) e in trasferta martedì 26 (ore 20). Poi sarà campionato.