L’Hellas fa doppietta e l’Academy si ferma

La striscia positiva della San Marino Academy si ferma sul nascere. Dopo la ritrovata vittoria con l’Arezzo, le titane non riescono a centrare un altro risultato utile, cadendo sul campo di un Hellas Verona che segna una rete per tempo e che dilapida anche un calcio di rigore. Le Scaligere prendono in mano la sfida nel primo tempo e la controllano, con pause più o meno significative, fino alla fine, nonostante quasi mezz’ora giocata in inferiorità numerica per il rosso a Meneghini. Una brutta battuta d’arresto per la formazione sammarinese in un faccia a faccia che avrebbe potuto avvicinare le biancazzure al gruppo che segue la scia delle primissime in classifica. Là davanti la lotta è accesissima con la Lazio che tenta di difendere a denti stretti quel primato decisamente ambito.

Serie B (17ª giornata): Ternana-Sassari Torres 2-0, Lazio-Tavagnacco 3-0, Apulia Trani-Napoli 1-5, Cittadella-Chievo 3-1, Genoa-Ravenna 2-2, Hellas Verona-San Marino Academy 2-0, Trento-Cesena 0-3, Arezzo-Brescia 1-2.

Classifica: Lazio 41; Napoli 39; Cittadella, Ternana 38; Chievo 35; Cesena 32; Hellas Verona 29; Brescia 27; San Marino Academy 21; Ravenna 20; Genoa 18; Arezzo 13; Tavagnacco, Sassari Torres 11; Trento 8; Apulia Trani 4.