L’Ibr trova disco rosso contro la Virtus Bologna

Si apre con una netta sconfitta, l’avventura dell’Ibr nella seconda fase del campionato Under 15 d’eccellenza. Il gruppo allenato da Paolo Carasso cade a Bologna contro l’attrezzata Virtus (87-60 l’eloquente risultato). Le Vu nere mettono in chiaro le cose sin dal primo quarto, anche se all’intervallo c’è ancora partita, con i riminesi sul -9. La ripresa, però, è tutta per gli emiliani, che con un prolungato break di 44-26 allargano progressivamente la forbice. Il tabellino dell’Ibr: Tassani 6, Frisoni, Bracci, Almasi 6, San Martini 11, Longo 4, Arcangeli, Ruggeri 14, Ronci 6, Ciancarelli 3, Altini 2, Ricci. All.: Carasso.Parziali: 26-16, 43-34, 65-47.

Gli under 15 dell’Ibr torneranno in campo già domani, alla palestra Carim, contro la Vis Ferrara (h. 16). Sempre domani e alla stessa ora, gli under 17 d’eccellenza AngelsRbr faranno il loro esordio nella terza fase del campionato: sul parquet del Pala Sgr i ragazzi allenati da Brugè incroceranno il Piacenza. Gli under 19 d’eccellenza, infine, hanno riposato. Prossimo impegno: lunedì a Lanciano.