Limardi tra i pali dell’Academy

La San Marino Academy accoglie un altro profilo giovane come Giulia Limardi. In questo caso l’innesto riguarda il comparto dei portieri. La classe 2000 approda sul Titano dal Venezia, con il quale, lo scorso anno, vinse la Coppa Italia di serie C. "A San Marino ho trovato un gruppo compatto e uno staff preparato. Secondo me ci sono ottime basi per fare una buona stagione – il pensiero della nuova biancazzurra – Fin dall’inizio le compagne mi hanno fatto sentire a mio agio, e così anche il preparatore dei portieri. Mi trovo molto bene qui. L’anno scorso ci eravamo prefissate come obiettivo principale la promozione e purtroppo non ci siamo riuscite. La Coppa Italia, però, ci ha dato una grande gioia. È un trofeo importante e farlo nostro è stata un’emozione indicibile. Sono molto contenta di aver fatto parte di quel gruppo".