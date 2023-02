Dopo Antonioli, ora tocca ad Anastasi lasciare la panchina dell’Imolese. Il club rossoblù, infatti, ha deciso per l’esonero del tecnico arrivato poco più di due mesi fa in Romagna. Anastasi che si era seduto sulla panchina dell’Imolese prendendo il posto del tecnico bellariese Mauro Antonioli negli ultimi giorni di novembre. "Ringraziamo il mister – le parole del club nel momento dei saluti ad Anastasi – per il lavoro svolto sino ad oggi, e per la grande professionalità e per la grande umanità dimostrate durante tutto il periodo del suo incarico. A lui auguriamo le migliori fortune". A costare caro al tecnico un girone di ritorno nel quale i rossoblù hanno messo insieme solo quattro punti, frutto di una vittoria contro il Fiorenzuola e un pareggio, quello dello scorso turno con la Recanatese. E ora, per il match di domenica davanti al pubblico di casa contro il Cesena secondo della classe, la squadra sarà in mano al vice allenatore Francesco Sintini.