L’Imolese fa ricorso

L’Imolese è pronta a presentare ricorso dopo i due punti di penalizzazione in classifica. E’ una furia l’amministratore delegato dei rossoblù Giuseppe Deni, contro chi ha detto, e scritto, che la penalizzazione è stata dovuta al mancato pagamento degli stipendi e dei contributi. "Ho dato mandato ai miei legali di denunciare – scrive in una nota – chi ha pubblicato la notizia della penalizzazione dovuta al mancato pagamento degli stipendi e dei contributi erariali". Gli stipendi "sono stati pagati regolarmente – sottolinea l’ad dell’Imolese – fino al mese di febbraio del 2023 come previsto dalle regole federali, mentre invece il disguido dei contributi erariali è stato dovuto ad un errore del commercialista incaricato che ha pagato gli stessi con un codice errato, ma l’anomalia è stata rettificata in meno di 48 ore. Presenteremo ricorso contro la penalizzazione".