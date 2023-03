L’influenza ferma Haveri, Tanasa e Tofanari Gabbianelli non al top

Orfani di Santini che oggi sconterà la prima delle due giornate di squalifica rimediate, il Rimini si presenta allo Stadio dei Marmi oggi anche senza Tanasa, Tofanari e Haveri. Tutti alle prese con l’influenza. Il centrocampista e i due difensori ieri non sono nemmeno partiti per la Toscana. In pullman ci sono saliti Gabbianelli, Vano e Biondi, anche se non al meglio. Soprattutto il fantasista marchigiano, stoppato da una contrattura, che ieri non ha svolto nemmeno l’allenamento di rifinitura in via precauzionale. Dei tre soltanto Biondi potrebbe partire dal primo minuto e farlo alle spalle di Mencagli, e in compagnia di Mattia Rossetti. In difesa Pietrangeli potrebbe essere preferito a Gigli che rientra dopo aver scontato un turno di squalifica. In mezzo al campo si giocano un posto Pasa e Sandri, ma alla fine potrebbe spuntarla l’ex Pordenone.