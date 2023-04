L’Nts Riviera di scena a Roma

L’amaro in bocca chiaramente c’è e rimarrà pure a lungo, d’altronde non capita certo tutti i giorni di perdere un match al quarto tempo supplementare. Già, proprio così, quattro overtime e alla fine l’Nts Riviera lasciava semaforo verde al Santa Lucia Roma nel primo atto della semifinale playoff di basket in carrozzina serie B. Adesso, però, non è tempo di piangersi addosso, con la squadra riminese che è chiamata in causa quest’oggi, a mezzogiorno, al PalaReny, nella capitale. E se non vuole scendere dal carro, l’Nts Riviera non ha alternative: deve solo vincere per bilanciare la serie e giocarsi poi tutto nella ‘bella’ del 29 aprile, sempre a Roma. La formazione adriatica non sarà neppure al completo e questo non è un buon affare per chi deve fare i conti con una panchina un po’ corta: non ci saranno né l’indisponibile Rossi, né Pellegrini, che si è infortunato la scorsa domenica.