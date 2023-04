L’Nts Riviera è pronta al debutto playoff con la titolatissima Roma

È tempo di playoff, per l’Nts Riviera, nel campionato di serie B di basket un carrozzina. La squadra riminese, che ha agguantato la post season classificandosi seconda nel proprio girone con un record di 8-2, farà il suo debutto domenica, alle 15, sulle tavole amiche della palestra Carim, impianto che ospiterà la squadra più blasonata d’Italia, quel Santa Lucia Roma che ha vinto la bellezza di 21 scudetti."Sono convinto che possiamo comunque giocarcela", pensa positivo Mirko Acquarelli, uno di quelli della vecchia guardia, forte di un primo faccia a faccia il settembre scorso, quando in un allenamento congiunto a tre (c’erano pure i Bradipi del Circolo Dozza Bologna) l’Nts fece praticamente partita pari con i capitolini. "Avevamo perso di un punto, con le rotazioni che furono comunque molto ampie: insomma, nessuno si preoccupò troppo del punteggio", ammette il giocatore riminese. Domenica 23 garadue e domenica 30 maggio l’eventuale garatre: in questi casi si giocherà sempre a Roma. Chi passa trova la vincente di Parma-Lecce.