L’Nts Riviera non fa sconti Il Seregno deve arrendersi

La partita non poteva esserci e non c’è stata, zero equilibrio, con l’Nts Riviera che ha sepolto sotto una montagna di canestri il Seregno Gelsia in quest’ultimo atto di regular season del campionato di serie B di basket in carrozzina (92-15 l’eloquente risultato alla palestra Carim, addirittura 44-2 il parziale a metà gara). Una vittoria, ampiamente annunciata, che permette alla squadra riminese di archiviare la stagione regolare con un record di 8-2, con entrambe le sconfitte maturate contro l’imbattuto Parma. Poi è stato tempo dei doverosi festeggiamenti, poiché la storica conquista dei playoff non è proprio cosa che capita tutti i giorni. Si è mangiato e bevuto, alla Carim, così come non è mancata una lotteria con ricchi premi. Presenti pure gli assessori Maresi e Gianfreda. Il tabellino: Giustino 20, Loperfido 16, Acquarelli 8, Rossi 2, Pellegrini 8, Storoni 12, Raik 16, Di Pietro, Ladson 6, Martinini 4. All.: Loperfido.