L’Nts Riviera non si distrae e batte nuovamente Torino

Hb Uicep Torino

48

Nts Riviera Rimini

59

HB UICEP TORINO: La Terra 8, Balsamo 14, Angelozzi 4, Piscitello 12, Sinicco, Rocca 8, Cianci 2, Troilo. All.: Rocca.

NTS RIVIERA RIMINI: Giustino 25, Loperfido 10, Acquarelli 16, Pellegrini 2, Storoni 4, Rossi 2, Raik, Martinini, Pozzato. All.: Loperfido.

Arbitri: Casamassima e Caputo

Parziali: 12-14, 25-29, 35-46.

Anche la ‘ripetizione’ sorride all’Nts Riviera. Sì, perché la squadra riminese a Torino aveva già vinto prima di Natale, ma tempo dopo l’incontro è stato annullato per un’errata interpretazione arbitrale del coefficiente di disabilità. Martinini & co. sono così dovuti tornare in Piemonte e anche stavolta, dopo essersi pure imposti in casa una settimana prima nella gara di ritorno, hanno finito per raccogliere il referto rosa. Nel terzo periodo, sulla spinta del trio Giustino, Acquarelli e Loperfido, ben 51 punti in cooperativa, matura un break di 17-10.