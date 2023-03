L’Nts Riviera sale nel Granducato strizzando l’occhio al primo posto

Il secondo posto per ora è sotto chiave, blindato, ma l’Nts Riviera, memore pure di quanto accadde nel confronto di andata, vuole provare a ingolosirsi. E questo pomeriggio, pur giocando a cuor leggero, la squadra riminese andrà a caccia di un prestigioso blitz al PalaCiti di Parma, ‘casa’ di quel Laumas che guida il girone B del campionato di serie B di basket in carrozzina esibendo un candido ‘percorso netto’. Ma alla Carim, in quel precedente amaro per gli adriatici, l’Nts perse di un solo punto (66-67 lo score) e commettendo pure una grossa ingenuità nel finale (inutile fallo in regime di bonus a 4’’ dal gong, quando l’overtime sembrava ormai inevitabile). Parma è imbattuta, dicevamo, e il Riviera ha smarrito quell’unico incontro in maniera piuttosto rocambolesca, per un -1 comunque facile da ribaltare dovesse poi servire la differenza canestri. Sarà una sfida intensa, emozionante, così come fu entusiasmante quel match d’andata pur privo di un ‘lieto fine’ per Acquarelli e compagni.