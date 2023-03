L’Nts sfida i Bradipi per la seconda piazza

Contro Parma, una settimana fa, si è giocata la leadership in questo girone B del campionato di serie B di basket in carrozzina, ma il match che vale davvero una stagione, per l’Nts Riviera, è quello che si celebrerà oggi pomeriggio (h. 16) a Bologna. Nel capoluogo emiliano, infatti, la squadra riminese dovrà vedersela con i Bradipi del Circolo Dozza, unica avversaria che potrebbe sfilare a Nts il secondo posto, piazza che è sinonimo di partecipazione ai playoff. Il gruppo guidato da Loperfido avrà addirittura a disposizione due risultati per centrare la post season: la vittoria è chiaramente prioritaria, ma essendosi aggiudicati il confronto d’andata col punteggio di 63-53, ad Acquarelli e compagni andrebbe bene pure perdere, a patto di contenere la sconfitta entro i 9 punti di margine. I calcoli non li vuole fare nessuno, ma l’opzione B non è certo da buttare per l’Nts Riviera, che concluderà questa prima fase domenica 26 marzo, quando alla palestra Carim s’affaccerà quel Basket Seregno Gelsia già largamente battuto il 29 gennaio in terra lombarda.