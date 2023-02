L’Nts vince il primo atto, sabato a Torino la replica

Nts Riviera Rimini

53

Uicep Torino

48

NTS RIVIERA BASKET RIMINI: Giustino 29, Loperfido 10, Acquarelli 6, Martinini 2, Rossi 2, Pellegrini 4, Storoni, Raik, Di Pietro, Pozzato, Ladson. All.: Loperfido.

HB UICEP TORINO: La Terra 14, Balsamo 14, Longo 4, Piscitello 9, Sinicco, Rocca 5, Angelozzi 2, Ciacci. All.: Rocca

Arbitri: Toschi e Ferrarini.

Parziali: 14-8, 25-21, 40–29.

Sia pure faticosamente, l’Nts Riviera viene a capo della Uicep Torino in questa settima giornata del campionato di serie B di basket in carrozzina. Per la squadra riminese è la sesta vittoria su 7 opportunità, ma uno di questi successi, proprio quello dello scorso 17 dicembre con i torinesi in terra di Piemonte, è stata appena annullato, poiché è stato riscontrato un errore dell’arbitro nella valutazione della disabilità di un giocatore. Il match verrà dunque rigiocato, con il recupero che è stato fissato per quest’ultimo sabato di febbraio, alle 15. Una ‘ripetizione’ che non fa certo felici i ragazzi di Nts Riviera, che dovranno affrontare nuovamente una trasferta non proprio comoda.