Lo Duca verso il prestito al Riccione di Gori

Si è aperta ieri la finestra invernale di mercato. Il Rimini attende ancora un po’ prima di piazzare i colpi giusti, ma nel girone B c’è chi si è messo immediatamente all’opera. E’ il caso della Virtus Entella che ha ufficializzato l’ingaggio di Antonis Siatounis. Centrocampista greco, 20 anni, il mediano è arrivato in Liguria a titolo definitivo dal Monza. Rinforzo in mezzo al campo anche per la Reggiana che si è assicurata Andrea Vallocchia, centrocampista mancino che arriva in Emilia a titolo definitivo dal Cosenza. Non ha perso tempo nemmeno la Recanatese che ieri ha annunciato l’ingaggio di Giuseppe Guadagni, esterno offensivo classe 2001 proveniente dall’Avellino. poi c’è la consueta montagna di trattative da scalare e un mese di tempo a disposizione per dare forma ai propri sogni. Il Rimini aspetta e nei prossimi giorni potrebbe già esserci una novità, ma in uscita con il prestito del difensore Lo Duca allo United Riccione in serie D.