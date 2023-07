Lo United aggiunge Matteucci al centrocampo

Non ha nessuna intenzione di tirare il freno a mano il presidente Pasquale Cassese. Per l’inizio della preparazione estiva il numero uno dello United Riccione vuole consegnare nelle mani di Nico Pulzetti una squadra il più possibile completa in tutti i reparti. E, allora, non c’è tempo da perdere. Così, ieri è arrivato l’ennesimo acquisto delle ultime settimane. Si tratta del centrocampista, classe 2004 Daniel Matteucci. Ex Trento e Roma City, la mezzala cresciuta nelle giovanili del Chievo, va a infoltire il centrocampo, biancazzurro. Matteucci arriva nel club della Perla Verde a titolo definitivo. Nei prossimi giorni lo United comunicherà anche quando mister Nico Pulzetti inizierà a fare correre i suoi e a far nascere, in pratica, il nuovo United Riccione. Una squadra, negli interpreti, decisamente diversa da quella della scorsa stagione.