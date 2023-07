Lo United batte due colpi: Bracaj e Tiganj

Prima una conferma e ora due volti nuovi. Lo United Riccione entra nel vivo del mercato. E lo fa annunciando, in un colpo solo, due acquisti. Si tratta del portiere albanese Luis Bracaj e l’attaccante sloveno Erwin Tiganj (in foto con il presidente Pasquale Cassese). Il numero uno, classe 2004, arriva dalla Orvietana, società dalla quale la passata stagione era arrivato in prestito dal Frosinone che lo aveva acquistato nel 2021 dall’Atletico Terni. Un altro anno di esperienza tra i ’grandi’, quindi, quello che spetta al portierino con la maglia biancazzurra del club della Perla Verde. L’esperienza invece non manca di certo a Tiganj. Classe ’99, l’attaccante arriva a Riccione, dopo una stagione passata con indosso la maglia del Ghiviborgo. Precedentemente, per Tiganj, le maglie di Matera e Gavorrano in Italia, Krsko, Dob, Ilirija e Koper in Slovenia e Wacker e Spittal in Austria per un totale di 143 presenze e 48 reti. Prima punta, esperto, un giocatore sul quale il presidente Cassese punta molto. E questi sono soltanto i primi ‘petali’ della rosa che presto sarà a disposizione del neo allenatore Nico Pulzetti. Una rosa che sarà decisamente rinnovata rispetto alla passata stagione. "L’intenzione è quella di costruire una formazione competitiva – dicono senza nascondersi dal club – da mettere a disposizione di mister Pulzetti". In settimana verranno ufficializzate altre operazioni in entrata.