Lo United cerca la sesta vittoria di fila in casa

Prossimo step, ancora una volta casalingo per lo United Riccione che domani tornerà al ‘Nicoletti’ per affrontare lo Scandicci. Con una settimana d’anticipo rispetto a quanto indicato sul calendario iniziale. Infatti, la 12esima giornata del girone di ritorno, inizialmente programmata per il 19 marzo, è stata anticipata a domani, per via del torneo di Viareggio. Tutti in campo, quindi, con i biancazzurri che proveranno a tenersi stretto quel posto ai playoff guadagnato nelle ultime settimane. E che la squadra di Mattia Gori ha ‘salvato’ domenica scorsa grazie al ritorno al successo contro la Bagnolese. Ora sotto con lo Scandicci, un altro avversario sulla carta non decisamente impossibile. I toscani sin qui hanno messo insieme 18 punti, occupano il terz’ultimo posto in classifica, e sono reduci dal successo dello scorso turno con l’Aglianese. Uno scalpo di prestigio per cercare di uscire dalla zona caldissima della classifica. Ma in viaggio in questa stagione lo Scandicci pochissime volte è riuscito a non farsi male. Due sole vittorie, equamente divise tra andata e ritorno, rispettivamente contro Prato e Crema. Poi quattro pareggi e ben nove sconfitte. Lo United, invece, ultimamente davanti al pubblico amico ha fallito pochissimo. Tanto che nelle sei gare disputate al ‘Nicoletti’ dopo il giro di boa, soltanto la Pistoiese alla prima di ritorno è riuscita a lasciare a secco i biancazzurri.

Che ora puntano alla sesta vittoria consecutiva davanti ai tifosi amici. Il match tra United e Scandicci sarà diretto dal fischietto della sezione di Udine, Piero Marangone, che sarà assisto da Mattia Bettani di Treviglio e Paolo Roselli della sezione di Avellino.

Le altre designazioni arbitrali del girone D (domani calcio d’inizio alle 14.30 su tutti i campi): Carpi-Correggese (Kovacevic di Arco Riva), Aglianese-Pistoiese (Acquafredda di Molfetta), Bagnolese-Real Forte Querceta (Verrocchi di Sulmona), Corticella-Ravenna (Rinaldi di Novi Ligure), Forlì-Mezzolara (Morello di Tivoli), Giana Erminio-Lentigione (Muccignato di Pordenone), Prato-Sammaurese (Liotta di Castellammare di Stabia), Salsomaggiore-Fanfulla (Gagliardi di San Benedetto del Tronto), Sant’Angelo-Crema (Tropiano di Bari).