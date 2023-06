Lo United chiude la stagione a tavola

La stagione del settore giovanile in casa United Riccione si festeggia a tavola. ’United Riccione next gen party’ è la festa che la società del presidente Pasquale Cassese ha pensato, e programmato per il 14 giugno, per chiudere la stagione e iniziare a preparare la prossima. "Una serata per divertirsi – dicono dal club riccionese – tutti insieme, staff, tecnici, dirigenti, collaboratori, famiglie e soprattutto tutti i nostri ragazzi". Appuntamento fissato per il 14 giugno alle 20.30 nel giardino del centro sportivo Italo Nicoletti. Con una promessa. "Non mancheranno video, musica, giochi e... tanto divertimento", dicono Cassese e i suoi. Cassese che ha già iniziato a pensare anche alla prossima stagione della prima squadra. Mettendo il primo tassello. Al timone dei biancazzurri per il prossimo campionato di serie D ci sarà, come annunciato nei giorni scorsi, Nico Pulzetti.